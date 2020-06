¿Está EE.UU. al borde de una revolución?

Hace una semana que la primera potencia mundial se tambalea. El detonante fue la muerte de un afroamericano bajo la rodilla de un policía de Mineápolis. Tenía 40 años y se llamaba George Floyd. La policía le detuvo como sospechoso de pagar con un billete falso de 20 dólares en un supermercado. Sus gritos mientras agonizaba han quedado en los oídos de todos los que le escucharon. La escena, grabada por un transeúnte, era tan escalofriante como habitual en EE.UU. Es ya larga la lista de afroamericanos muertos por la violencia policial. Floyd no era Martin Luther King, pero la reacción a su muerte ha hecho recordar 'al hombre que tenía un sueño'.



¿Por qué la población de EE.UU. ha reaccionado con la muerte de Floyd como con la de King?

A este acto de barbarie se suma una situación económica sin precedentes forzada no por causas del mercado sino por una pandemia.



Hay estudios que apuntan a un paro del 20% tras una situación de cuarentena 'a la americana' que si bien se cubrían frente al virus por un lado, se destapaban por el otro. El resultado lleva al país hacia los dos millones de infectados y más de 106.000 fallecidos.



Al crimen policial, el paro y la pandemia le faltaba el cuarto elemento de esa 'tormenta perfecta'. Y Donald Trump se ha puesto manos a la obra con un tuit en el que, como había habido saqueos, justificaba disparar a los manifestantes.





....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won't let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!