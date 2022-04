¿El 'Guernica' está inspirado en el bombardeo de Durango?

El comunista Pablo Picasso alzó la voz de este modo: "No, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo". La vilipendiada Wikipedia comparte en internet la siguiente contextualización de la obra más famosa del pintor malagueño: Guernica es un cuadro pintado en París? entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo contra Gernika, ocurrido el 26 de abril de aquel año durante la Guerra Civil española. Fue realizado por encargo del director general de Bellas Artes, Josep Renau, a petición del Gobierno de la Segunda República para ser expuesto en el pabellón que les representaba durante la Exposición Internacional en la capital francesa, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa antifascista y contra los golpistas militares.

Aunque el bombardeo de Gernika tuvo más repercusión en el mundo que el de Durango, sufrido 26 días antes y catalogado como primero con planificación militar de Europa, pudiera ser que Picasso se inspirara en el del 31 de marzo de 1937. Así lo considera el investigador iurretarra Jon Irazabal en una reciente publicación editada por Gerediaga Elkartea. A su juicio, hay historiadores que estiman que unas páginas impresas por el periódico galo L'Humanité, de corte comunista, sobre el raid que sufrió Durango, fueron las que inspiraron al genio para bocetar el a la postre titulado como Guernica. El folleto se había publicado el 1 de mayo de 1937 en París.

Una de las personas que más ha estudiado el bombardeo contra Gernika es Txato Etxaniz y asiente al conocer las valoraciones de Irazabal al respecto. "Sí, podría estar inspirado en el bombardeo de Durango para mostrar al mundo los hechos trágicos de Euskadi, al ser los primeros", reflexiona el de Gernikazarra Historia Taldea en la sede de esta asociación y da un paso de gigante en una apreciación: "A mi juicio, hubo más muertos en Durango que en Gernika. En Durango, se han podido conseguir 337 nombres y apellidos. Aquí en Gernika, hay una lista de alrededor de 150". Irazabal concluye detallando que quien mejor explica esa hipótesis es Martín Minchom, autor del libro Spain's Martyred Cities, en un artículo titulado El Guernica de Picassoy la prensa que miente, la prensa que mata.

La famosa obra de arte creada en blanco y negro y gris, que no envejece, es en todo momento causa de curiosidades. Etxaniz cita algunas de ellas que pueden causar sorpresa. En un principio, el cuadro no era conocido en Euskadi, de hecho, "al nacionalismo vasco no le interesaba". "Se convirtió en un emblema de los comunistas, que fueron los primeros vascos que los colgaban en sus casas en pleno franquismo. Los compraban en formato de póster cuando iban a Iparralde a visitar a exiliados".

Etxaniz va más allá en sus valoraciones. "Hay unas declaraciones en DEIA del director de Cultura de la época, Ucelay, que califica a Picasso de pornógrafo, entre otras cosas. Y, por otra parte, al gobierno de Franco, claro, tampoco le interesaba".

Interés de Unceta



Sin embargo, el alcalde franquista Unceta, asesinado por ETA en 1977 y conocido por su gusto por el arte, ya se interesó por el Guernica en 1962. El interés de los comunistas surgió porque publicaciones de esta ideología como Mundo Obrero "lo publicaban a diario". Etxaniz narra su propia vivencia. "A mí me vinieron a detener por segunda vez a casa en 1975. Me acusaron de organizar un homenaje a Txiki y Otaegi, cuando justo yo acababa de venir de la mili. Nada más entrar, me esposaron a la puerta de la entrada y me hicieron un favor, porque el cuadro del Guernica estaba justo detrás de la puerta y yo hacía fuerza contra la pared para que no lo vieran. Se fueron y pasó desapercibido".

Días después, muerto Franco, los comunistas vascos comenzaron a reivindicar el cuadro. El corresponsal de guerra Manuel Leguineche visita la villa en 1977 y nace el lema hoy tan famoso Guernica Gernikara. Desde EMK –acrónimo de Euskadiko Mugimendu Komunista– sacan camisetas con esa leyenda. Vistiendo una de ellas, Txato visitó Cuba en 1978 y comprobó que el cuadro era popular en la isla. De hecho, una capitana de las Brigadas Lincoln se interesó por ella. "Me dijo: Es el Guernica, de Picasso". Y le invitó a ir a casa. Allí conoció a su marido, un famoso escultor. Esa Nochevieja bajó al malecón y entre miles de cubanos, cayó en la cuenta de que "la gente se apartaba al verme con la camiseta, además con pelo largo, barbas, y pantalones vaqueros que entonces allí no había. Conocían el cuadro en Cuba antes que en Gernika", recalca.

A juicio de este investigador, el PNV no veía con buenos ojos el Guernica en aquellos tiempos. Fueron Carlos Garaikoetxea y Xabier Arzalluz los que comenzaron a apoyarlo y reivindicarlo. "A la vía más sabiniana no le gustaba. Sería el alcalde Vallejo quien dignificó el bombardeo de Gernika. Promovió la villa por el mundo. Fue él quien promovió crear el mausoleo del bombardeo y el primer homenaje del 26 de abril. Fue en 1995". Este mes, volverá a conmemorarse con un número redondo el 85 aniversario de aquella barbarie.

